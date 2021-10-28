Захарова призвала США следить за собой в вопросах прав человека

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США в первую очередь обращать внимание на ситуацию в своей стране относительно прав человека, а затем уже учить других. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Захарова напомнила, что ранее Сенат США утвердил санкции против Китая из-за нарушений прав уйгуров, в то время Минфин одобрил ограничения против Белоруссии за нарушения прав человека.
Вместе с тем, по словам представителя МИД РФ, в США вырос показатель по убийствам и преступлениям, совершенным организованными группами. Кроме того, Мария Захарова указала на возросшее число преступлений и убийств на почве расовой ненависти.
"Не с этими показателями (по нарушению прав человека. – Прим. ред.) подступаться к морализаторству в мировых масштабах. Начинать американским партнерам надо с себя", – заявила дипломат.
Накануне Захарова оценила выдачу в США первого паспорта с третьим гендером. По словам представителя МИД РФ, подобные действия демонстрируют "чудовищные метаморфозы".
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