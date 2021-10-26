Захарова ответила на заявления министра обороны ФРГ о сдерживании России

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсолютно недопустимыми заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о сдерживании России. Свою позицию Захарова представила в эфире программы "Соловьев Live".
Она подчеркнула, что раньше Берлин не позволял себе подобных высказываний, так как хранил память о Второй мировой войне. В связи с этим Захарова предположила, что в Германии возникла новая школа мысли.
"Сейчас приходят те люди, которые не знают по личному опыту, многие не знают из истории своих семей, что такое Вторая мировая война, что такое применение на практике в отношении стран и народов ядерного оружия, и действуют достаточно произвольно. Возможно, это действительно новая школа мысли", – заключила Захарова.
Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО должен продемонстрировать России готовность применить оружие, если это окажется необходимым. По ее словам, Москва якобы регулярно нарушает воздушное пространство государств – членов НАТО, в связи с чем важно уделить внимание их защите. Она подчеркнула, что никто не должен рассматривать возможность нападения на партнеров Альянса в странах Балтии и Черном море.
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