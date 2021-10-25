Минобороны РФ вручило ноту протеста военному атташе Германии в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Министерство обороны РФ был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Германии в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В ходе встречи обращено внимание на высказывания главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России и передана нота", – говорится в сообщении.
Немецкому атташе также указали, что подобные высказывания провоцируют усиление напряженности в Европе и не способствуют нормализации ситуации.
Ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО необходимо продемонстрировать России готовность применить оружие, если это окажется необходимым. По ее словам, Москва якобы регулярно нарушает воздушное пространство государств, в связи с чем важно уделить внимание их защите.
Крамп-Карренбауэр также утверждает, что Россия регулярно осуществляет кибератаки и это Москва виновата в обострении миграционного кризиса на границе между Белоруссией и Европейским союзом.
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