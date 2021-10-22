В Кремле оценили необходимость официального диалога с НАТО

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Новый оборонный план НАТО подтверждает, что решение Москвы о прекращении официального диалога с Альянсом правильное, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле считают, что официальный диалог с НАТО не нужен.
"Это просто самым красочным образом подтверждает правильность решений РФ, принятых несколькими днями ранее в отношении прекращения официального диалога с НАТО. Диалог в таких условиях не нужен, и подобные концепции НАТО это лишний раз подтверждают", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Ранее Владимир Путин, комментируя в ходе дискуссионного клуба "Валдай" расширение НАТО, заявил, что Россия и Китай не создают военных блоков и не размещают свои ракеты вблизи других государств, поэтому опасения относительно угрозы со стороны РФ или КНР не имеют никаких оснований. Он также отметил, что под видом различных европейских учебных центров может скрываться что угодно.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс понимает сложность отношений с РФ, продолжит стремиться к их улучшению, в том числе через диалог в рамках Совета Россия – НАТО.
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