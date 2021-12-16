Лидеры ЕС призвали Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной

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Лидеры стран Евросоюза считают, что России необходимо принять меры для деэскалации ситуации на границе с Украиной. Об этом пишет ТАСС.

В заявлении по итогам саммита ЕС отмечается, что страны Евросоюза готовы к введению санкций в ответ на любую агрессию против Киева.

"Военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и очень высокую цену, включая ограничительные меры в координации с партнерами", – утверждается в документе.

Ранее участники саммита "Восточного партнерства" предупредили РФ о последствиях агрессии против Киева. Дипломатический источник в ЕС заявил, что лидеры выразили полную солидарность с Украиной.

В свою очередь, Владимир Путин назвал вопрос о намерении Москвы напасть на Киев провокационным, подчеркнув, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе обеспечивать свою безопасность.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков убежден, что заявления о российской агрессии являются активной информационной кампанией против России. Депутат отметил, что скоро данная тема выдохнется, поскольку не находит ни одного подтверждения.