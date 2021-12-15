Участники "Восточного партнерства" предупредили РФ о последствиях агрессии против Киева

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Участники саммита "Восточного партнерства" предупредили Россию о последствиях агрессии против Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в ЕС.
"Лидеры выразили полную солидарность с Украиной, и ЕС подчеркнул, что российская военная активность, подрывающая территориальную целостность Украины, будет иметь масштабные последствия и высокую цену для России", – сказал он.
По итогам саммита глава Евросовета Шарль Мишель заявил о жесткой позиции и готовности принять дополнительные меры при ухудшении ситуации на Украине.
Ранее помощники президентов РФ и США Юрий Ушаков и Джейк Салливан обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины. По информации Белого дома, американская сторона выразила серьезную обеспокоенность наращиванием Россией военных сил на границе с Украиной.
При этом, там подчеркнули, что США продолжат тесно координировать действия с Евросоюзом для решение ситуации дипломатическим путем. По данному вопросу 16 декабря помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид проконсультируется с НАТО.
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