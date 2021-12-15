В Госдуме отметили, что тема подготовки России к "нападению" на Украину скоро выдохнется

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал публикацию NI, утверждающую, что в случае вооруженного конфликта Украины и России последняя дойдет до Днепра за 3–4 дня. В беседе с RT парламентарий отметил, что такие инфоповоды скоро окончательно выдохнутся.

Новиков убежден, что в настоящий момент ведется активная информационная кампания против России.

"Последние месяцы центральным звеном антироссийской пропагандистской кампании была тема ожидаемого вступления российских войск на территорию Украины. Тема начинает выдыхаться как минимум потому, что эти данные не подтвердились, никакой российской агрессии в отношении Украины нет", – полагает депутат.

Заявления о нападении на Украину, готовящемся Россией, звучат не впервые. Так, 5 декабря немецкая газета Bild, ссылаясь на данные источников в украинской разведке и НАТО, представила схему возможной силовой операции по вторжению российских военных на Украину.

Позже Владимир Путин назвал вопрос о намерении Москвы напасть на Киев провокационным. Он подчеркнул, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе обеспечивать свою безопасность.

