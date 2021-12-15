Некоторые страны ЕС не поддерживают санкции против РФ – СМИ

Фото: ТАСС/Алексей Витвицкий

Ряд крупных государств ЕС не поддерживает планов о введении санкций против России из-за обострения ситуации с Украиной, сообщает агентство Bloomberg.

По данным источника, Франция и Германия отдают предпочтение переговорам с РФ.

Уточняется, что российская сторона в ответ на обвинения Запада часто напоминала, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, которые особо опасны для ее интересов.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что войска РФ перемещаются в пределах своей территории, уточнив, что это никому не угрожает и никого не должно волновать.

Кроме того, в министерстве иностранных дел РФ подчеркивали, что заявления Запада о возможности оказать помощь Киеву, а именно защититься от РФ, – это и смешно, и опасно.

Ранее издание Bloomberg опубликовало материал, в котором сообщалось, что США и их союзники в Европе якобы рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков и РФПИ в том случае, если Россия нападет на Украину.

Позже Песков заявил, что сообщения о возможных новых санкциях не являются чем-то новым. По его словам, это продолжение информационной истерики.