Некоторые страны ЕС не поддерживают санкции против РФ – СМИ

Фото: ТАСС/Алексей Витвицкий
Ряд крупных государств ЕС не поддерживает планов о введении санкций против России из-за обострения ситуации с Украиной, сообщает агентство Bloomberg.
По данным источника, Франция и Германия отдают предпочтение переговорам с РФ.
Уточняется, что российская сторона в ответ на обвинения Запада часто напоминала, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, которые особо опасны для ее интересов.
В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что войска РФ перемещаются в пределах своей территории, уточнив, что это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Кроме того, в министерстве иностранных дел РФ подчеркивали, что заявления Запада о возможности оказать помощь Киеву, а именно защититься от РФ, – это и смешно, и опасно.
Ранее издание Bloomberg опубликовало материал, в котором сообщалось, что США и их союзники в Европе якобы рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков и РФПИ в том случае, если Россия нападет на Украину.
Позже Песков заявил, что сообщения о возможных новых санкциях не являются чем-то новым. По его словам, это продолжение информационной истерики.
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