Байден не исключил возможность личной встречи с Путиным в январе

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Президент США Джо Байден не исключил возможность личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в январе 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

Во время беседы американского лидера с журналистами в штате Делавэр у Байдена спросили, собирается ли он встречаться с Путиным.

"Посмотрим", – сказал в ответ президент США.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал условия для следующего саммита Путина с Байденом. По словам представителя Кремля, для этого Вашингтон должен дать ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

До этого министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из ключевых аспектов данных документов – запрет на расширение сферы влияния Североатлантического альянса на восток, в том числе за счет территории Украины.

Позднее в Белом доме назвали условие для начала переговоров о гарантиях безопасности. По заявлениям властей США, диалог возможен лишь после того, как Соединенные Штаты проконсультируются с европейскими партнерами.