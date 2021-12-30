Песков назвал темы разговора Путина и Байдена

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Джо Байден в предстоящем телефонном разговоре продолжат обсуждать те вопросы, которые они затронули в предыдущей беседе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Цель разговора очень понятная – продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видео-конференц-связи", – цитирует его РИА Новости.
Представитель Кремля добавил, что инициатива проведения сегодняшней беседы исходила от Путина.
7 декабря состоялись переговоры Владимира Путина и Джо Байдена.
В ходе беседы президенты поручили продолжить диалог двух стран по Украине. При этом Байден отметил, что Штаты и европейские союзники обеспокоены наращиванием Россией сил вокруг Украины, в случае военной эскалации последуют сильные экономические и другие меры.
Путин призвал не перекладывать ответственность за эскалацию вокруг Украины на Россию. По его словам, именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории.
Также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.
Путин в четверг проведет телефонный разговор с Джо Байденом
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