В России нашли частичный ответ введенным санкциям

В России нашли частичный ответ введенным ограничениям. Опубликован список, товары из которого смогут ввозить в страну с помощью параллельного импорта. То есть без специального разрешения или лицензии правообладателя.

В перечень, который приписывают Минпромторгу, попали автомобили и различные комплектующие. Среди них Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Volvo и другие.

Не останется российский рынок без смартфонов и других гаджетов от Apple, Samsung, Sony, Intel и прочих производителей. Попали в список также игровые приставки – X-Box, Play Station и Nintendo. А еще бытовая техника и оборудование для различных отраслей – от сельского хозяйства до электроэнерегетики.

В Минпромторге информацию пока не подтверждают. Отмечается, что документ находится на регистрации в Минюсте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.