Импорт лягушачьих лапок в ЕС угрожает популяции этих амфибий – исследование

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Импорт лягушачьих лапок в Евросоюз угрожает популяции этих амфибий в странах-поставщиках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад организации Pro Wildlife, подготовленный по данным Евростата.

Согласно докладу, с 2010 по 2019 годы Евросоюз импортировал более 40 тысяч тонн лягушачьих лапок. Главными импортерами являются Бельгия, Франция, Нидерланды, Италия и Испания. Около 74% импорта ЕС поступает из Индонезии, 4% из Турции и 0,7% из Албании.

Как поясняют исследователи, Евросоюз импортирует лягушек, выловленных в дикой природе, а не выращенных на специальных фермах.

Таким образом, по информации ученых, популяция гигантской яванской лягушки в Индонезии уже истощена до опасного уровня. Кроме того, анатолийские лягушки в Турции могут исчезнуть до 2032 года. В свою очередь, в Албании угрозе подвергается местный эндемик – албанская водная лягушка.

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Кроме того, по словам генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Петтери Тааласа, данные процессы будут продолжаться до тех пор, пока не появятся средства для удаления углерода из атмосферы.

Он также призвал страны ускорить и сделать проще схему утверждения проектов в области солнечной и ветровой энергетики, улучшить электросети, отказаться от субсидирования ископаемых видов топлива и утроить инвестиции в возобновляемые источники энергии.

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