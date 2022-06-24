Импорт лягушачьих лапок в ЕС угрожает популяции этих амфибий – исследование

Фото: depositphotos/kikkerdirk
Импорт лягушачьих лапок в Евросоюз угрожает популяции этих амфибий в странах-поставщиках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад организации Pro Wildlife, подготовленный по данным Евростата.
Согласно докладу, с 2010 по 2019 годы Евросоюз импортировал более 40 тысяч тонн лягушачьих лапок. Главными импортерами являются Бельгия, Франция, Нидерланды, Италия и Испания. Около 74% импорта ЕС поступает из Индонезии, 4% из Турции и 0,7% из Албании.
Как поясняют исследователи, Евросоюз импортирует лягушек, выловленных в дикой природе, а не выращенных на специальных фермах.
Таким образом, по информации ученых, популяция гигантской яванской лягушки в Индонезии уже истощена до опасного уровня. Кроме того, анатолийские лягушки в Турции могут исчезнуть до 2032 года. В свою очередь, в Албании угрозе подвергается местный эндемик – албанская водная лягушка.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что доклад Всемирной метеорологической организации по итогам 2021 года свидетельствует о скорой климатической катастрофе. Он отметил, что в 2021 году среди явлений, которые достаточно сказались на мировом климате, – подъем уровня моря, рост температуры океана, концентрация парниковых газов, увеличение кислотности воды в океанах.
Кроме того, по словам генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Петтери Тааласа, данные процессы будут продолжаться до тех пор, пока не появятся средства для удаления углерода из атмосферы.
Он также призвал страны ускорить и сделать проще схему утверждения проектов в области солнечной и ветровой энергетики, улучшить электросети, отказаться от субсидирования ископаемых видов топлива и утроить инвестиции в возобновляемые источники энергии.
Ранее эколог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что каждый человек должен стараться оставлять как можно меньший экологический след. По его словам, нужно начинать с себя. Так, эксперт призвал использовать меньше воды и света.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: