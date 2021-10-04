В США призвали Байдена объявить о крупном бедствии из-за разлива нефти

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Член американского конгресса Мишель Стил призвала президента США Джо Байдена объявить о ситуации крупного бедствия для округа Ориндж в штате Калифорния, где произошел крупный разлив нефти.

Она подчеркнула, что данное объявление необходимо для задействования помощи и получения дополнительных средств от властей.

"Прошу незамедлительно одобрить выделение государственной и индивидуальной помощи", – приводит текст обращения Стил РИА Новости.

О происшествии стало известно в минувшие выходные. По оценкам местных властей, в результате разлива в водах Тихого океана оказалось по меньшей мере около 477 тысяч литров нефти, образовалось большое пятно.

Нефть проникла в местный экологический заповедник. Помимо этого, разлив привел к гибели рыб и птиц. Мэр Хантингтон-Бич Ким Карр назвала это происшествие одним из самых разрушительных за несколько десятилетий жизни города.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на иранском танкере поврежденными оказались два основных резервуара, начался разлив нефти в море. Танкер принадлежит иранской госкорпорации National Iranian Oil Company.