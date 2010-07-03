Эксперт прокомментировал взрыв на танкере в Красном море

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Ситуация с иранским танкером Sabity в Красном море, где произошло возгорание, обострит ситуацию в районе Персидского залива. Такое мнение высказали в Институте востоковедения РАН.

"Это дело компетентных органов – был это взрыв или действия террористической группы, или ракетный удар, или атака с помощью дронов. Инцидент может иметь последствия, возможны другие ситуации такого рода в этом регионе", – цитирует RT ведущего научного сотрудника института Бориса Долгова.

Утром в пятницу, 11 октября, произошел взрыв на иранском танкере, находящемся в 96 километрах от саудовского порта Джидда в Красном море. После этого на судне начался пожар. Поврежденными оказались два основных резервуара танкера, начался разлив нефти в море. Танкер принадлежит иранской госкорпорации National Iranian Oil Company.

Специалисты устанавливают причину взрыва, не исключен теракт. Власти Ирана считают, что судно подверглось обстрелу.

Согласно данным отслеживающего движение судов портала Marine Traffic, поврежденный танкер сейчас движется в юго-восточном направлении со скоростью примерно 17 километров в час.

