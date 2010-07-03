Саудовский принц прокомментировал атаки на НПЗ

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Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS рассказал, почему средства ПВО не отразили недавние атаки на нефтяные объекты королевства.

По его словам, это связано с большой площадью Саудовской Аравии, которая "больше, чем вся Западная Европа". "Существуют угрозы со всех сторон. Трудно охватить все полностью", – посетовал он.

Принц также уточнил, что противовоздушная оборона включает в себя ракетные системы Patriot и Hawk, не предназначенные для уничтожения беспилотников.

Атаку на НПЗ Аль Сауд назвал "глупостью", заявив, что "только полный дурак будет пытаться помешать экспорту нефти, обеспечивающего 5% мирового рынка".

14 сентября несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Королевству пришлось сократить производство сырья более чем вдвое.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией ведет боевые действия. Однако Эр-Рияд и Вашингтон считают, что нападения организовал Иран.

В Иране обвинения отвергли. МИД РФ осудил атаки по нефтяным объектам и призвал не спешить с выводами о том, кто стоит за ударами.