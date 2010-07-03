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Пожар произошел на двух НПЗ в Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости.

Огонь вспыхнул в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Оба они принадлежат государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco.

Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью 10 беспилотных летательных аппаратов. Они назвали эту операцию крупнейшей в глубине территории королевства.

Представитель движения пригрозил, что пока страна не прекратит военные действия в Йемене, такие атаки будут продолжаться, причем в гораздо больших масштабах.

В августе сообщалось, что как минимум 30 человек погибли во время столкновений между силами правительства и переходного совета в йеменском Адене.

Ранее осколочные ранения при авиаударе по йеменской столице получили две россиянки. После случившегося женщин госпитализировали.