Две россиянки пострадали при авиаударе в Йемене

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Осколочные ранения при авиаударе арабской коалиции по йеменской столице Сане получили две россиянки. Об этом пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на местные СМИ.

Обе потерпевшие живут в атакованном районе и работают в здравоохранении. После случившегося женщин госпитализировали.

Уточняется, что бомбардировке подвергся жилой квартал. По предварительным данным, шесть человек погибли, десятки ранены.

