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Происшествия

09:53

Взрыв произошел на иранском танкере в Красном море

происшествия за рубежом

Фото: соцсети

Взрыв произошел на иранском танкере, который находился в Красном море примерно в 96 километрах от саудовского порта Джидда, сообщает телеканал Press TV.

После этого на судне начался пожар. Поврежденными оказались два основных резервуара танкера, начался разлив нефти в море.

Танкер принадлежит иранской госкорпорации National Iranian Oil Company. Специалисты устанавливают причину взрыва, не исключен теракт.

14 сентября несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Королевству пришлось сократить производство сырья более чем вдвое.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией ведет боевые действия. Однако Эр-Рияд и Вашингтон считают, что нападения организовал Иран.

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