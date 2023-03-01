Посол Германии в России объяснил молчание о взрывах на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

Посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр объяснил молчание о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" тем, что Германия, Дания и Швеция еще не завершили расследование инцидента, сообщает РБК.

"Преднамеренные действия, подобные тем, что были совершены против газопроводов "Северный поток", неприемлемы, угрожают международной безопасности и вызывают у нас глубокую озабоченность", – сказал посол.

Он уточнил, что ФРГ, Дания и Швеция продолжают расследование, чтобы внести полную ясность в то, что и почему случилось.

Три утечки были зафиксированы на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была обнаружена в шведской экономической зоне 29 сентября.

8 февраля 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО установили взрывчатку под газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2" летом 2022 года. Через три месяца после установки взрывчатку дистанционно активировали норвежцы.

24 февраля Херш назвал мотивы, которыми, по его мнению США руководствовались при планировании диверсий на "Северных потоках". По его мнению, Вашингтон пошел на подрыв газопроводов ради того, чтобы Европа поддерживала НАТО в конфликте против России.



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