Журналист Херш считает, что подрыв "Северных потоков" может привести к расколу НАТО

Фото: kustbevakningen.se

Диверсия на "Северных потоках" может привести к последствиям, противоположным стремлению президента США Джозефа Байдена сохранить единство НАТО. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в беседе с порталом Western Standard.

Он считает, что американский лидер запустил механизмы, которые сам не понимает.

"Теперь вопрос в том, какая страна первой выйдет из НАТО", – заявил он.

Три утечки были зафиксированы на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была обнаружена в шведской экономической зоне 29 сентября.

8 февраля Херш представил свое расследование, согласно которому водолазы США во время летних учений НАТО в 2022 году установили взрывчатку под газопроводами. Журналист заявляет, что 26 сентября самолет Военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй, который и привел в действие взрывчатку.

Впоследствии журналист назвал мотивы США для подрыва "Северных потоков". Херш заявил, что Вашингтон пошел на подрыв газопроводов ради того, чтобы Европа поддерживала НАТО в конфликте против России.

Эксперты указали на косвенные доказательства причастности США к взрывам "Северных потоков"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!