Небензя заявил, что Евросоюз "проглотил" подрыв "Северных потоков"

Фото: ТАСС/AP

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что ЕС "проглотил" диверсию на "Северных потоках", чтобы не вызвать недовольство Соединенных Штатов.

"Дело дошло до того, что в Брюсселе беззвучно проглотили подрыв своим ближайшим союзником магистрального газопровода, оплаченного в том числе европейским инвесторами. Сейчас пытаются замести все неудобные факты под ковер, дабы не вызвать недовольство Вашингтона", – передает ТАСС его слова.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока".

Четвертую утечку зафиксировали в шведской экономической зоне 29 сентября.

8 февраля лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш представил результаты расследования, согласно которым американские водолазы во время летних учений установили взрывчатку под газопроводами. По его словам, 26 сентября самолет Военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй. Он привел в действие взрывчатку.



РФ рассматривает взрывы на "Северных потоках" как акт международного терроризма – Небензя

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!