В Госдуме назвали абсурдными результаты голосования СБ ООН по "Северным потокам"

Фото: kustbevakningen.se

Результаты голосования в Совете безопасности ООН о расследовании терактов на "Северных потоках" являются абсурдными. Таким мнением поделилась первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова.

По ее словам, все участники голосования понимали, "что что-то здесь нечисто", однако не осмелились инициировать международное расследование из-за давления.

"Ситуация абсолютно абсурдная, потому что по меньшим моментам, где надо было обвинить Россию, хоть как-то привязать ее к каким-то событиям, тут же всякие расследования проводились. А когда понятно, что как-то очень грязно был сделан этот террористический акт, то сразу все в кусты побежали прятаться, и та же ООН, к сожалению", – цитирует Журову "Лента.ру".

Парламентарий добавила, что Москва продолжит осуществлять попытки организации международного расследования на других площадках. Она также не исключила возвращение к этой теме в рамках Совбеза ООН.

27 марта стало известно, что Совет безопасности ООН не принял российскую резолюцию о международном расследовании подрывов на "Северных потоках". Акт не набрал необходимое число голосов – резолюцию поддержали Россия, Китай и Бразилия, остальные государства воздержались.

На это постпред РФ при Совбезе ООН Василий Небензя подчеркнул, что итоги голосования только увеличивают подозрения о том, кто на самом деле стоит за подрывами газопроводов. По его словам, Москва сделает для себя необходимые выводы.

Ситуацию прокомментировал и зампостпред Китая при организации Гэн Шуан, который отметил, что необходимо провести беспристрастное расследование взрывов. Он заявил, что данная диверсия затрагивает безопасность мировой инфраструктуры.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" зафиксировали три утечки. Первую обнаружили на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была зафиксирована в шведской экономической зоне 29 сентября.

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