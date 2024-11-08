Многотысячный "народный марш" пройдет в Вашингтоне перед инаугурацией Трампа

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В преддверии инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января, пройдет "Народный марш на Вашингтоне". Об этом сообщает RT со ссылкой на The Washington Post.

Шествие запланировано на 18 января. Ожидается, что к акции присоединятся примерно 50 тысяч человек. Организатором выступило движение по защите гражданских прав и расовой справедливости.

"Мы проведем марш в рамках продолжения борьбы за нашу свободу, наши семьи, наше будущее, чтобы ясно дать понять перед лицом растущего авторитаризма, что мы не сдадимся", – заявила исполнительный директор "Женского марша" Рэйчел О'Лири Кармона.

Ранее сообщалось, что Трамп с нетерпением ждет визита в Белый дом, чтобы встретиться с действующим лидером Джо Байденом и обсудить с ним передачу власти.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.