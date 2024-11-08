Губернатор Калифорнии Ньюсом заявил, что будет бороться с незаконными действиями Трампа

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Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что власти региона готовы к борьбе против любых "незаконных действий" избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Ньюсом созвал чрезвычайную специальную сессию, которая, по его словам, поможет укрепить юридические ресурсы штата и защитить регион от незаконных действий администрации Трампа.

Под такими действиями губернатор подразумевает нарушение фундаментальных гражданских прав, репродуктивной свободы или борьбы с изменением климата.

"Мы отказываемся повернуть время вспять и позволить, чтобы наши ценности и законы подвергались нападкам", – написал Ньюсом.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Республиканцев на них представил экс-президент Дональд Трамп, а демократов – вице-президент Камала Харрис. Первый уже назвал себя 47-м президентом Соединенных Штатов.

Действующий лидер США Джо Байден заверил, что 20 января мирно передаст полномочия главы государства. Он уже отдал соответствующие поручения своей администрации.