Трамп заявил, что Помпео и Хейли не войдут в его администрацию

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп заявил, что не станет приглашать в свою администрацию бывшего постпреда Штатов при ООН Никки Хейли и экс-госсекретаря Майка Помпео. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Трампа.

Оба политика работали в администрации США в период первого президентского срока республиканца.

Тем не менее Трамп решил не приглашать их в свою будущую администрацию. Он добавил, что в данный момент формирует новую команду.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. На следующий день Трамп объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Встреча действующего президента США Джо Байдена и Дональда Трампа по предстоящей передаче власти состоится в среду, 13 ноября. Политики встретятся в Овальном кабинете в 11:00.