WSJ: Трамп может назначить сенатора Рубио госсекретарем

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Окружение избранного президента США республиканца Дональда Трампа ожидает, что он назначит сенатора Марко Рубио в качестве госсекретаря своей администрации. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Wall Street Journal.

Источники газеты заявили, что Трамп еще может изменить свое решение, однако его вполне устраивает данная кандидатура. 53-летний Марко Рубио является сенатором еще с 2011 года. В администрации действующего президента США Джо Байдена должность госсекретаря занимает Энтони Блинкен.

Американские СМИ писали, что он рассматривался Трампом в качестве своего вице-президента, однако впоследствии республиканец сделал выбор в пользу сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. На следующий день Трамп объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Республиканец уже начал формировать свой будущий кабинет. В частности, он назначил Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома.

Источники Wall Street Journal ранее также сообщили, что конгрессмен Майк Уолтц станет помощником президента США по нацбезопасности.

