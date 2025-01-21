Трамп подписал директиву о свободе слова в США

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Американский президент Дональд Трамп подписал директиву, которая предписывает восстановить свободу слова в США и не допустить в дальнейшем государственной цензуры. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, Трамп подписал указ об отмене 78 решений администрации его предшественника – демократа Джо Байдена. В этот список входят указы, меморандумы и прочие меры.

Отдельным документом республиканец ввел регуляторный мораторий, который запретит федеральным ведомствам выпускать новые нормативные акты до того момента, пока новая администрация Трампа не установит полный контроль над работой правительства.

Церемония инаугурации Трампа прошла в ротонде Капитолия 20 января. Политик принял присягу на верность конституции и США и официально вступил в должность 47-го американского президента.

После мероприятия Трамп сразу же начал подписывать первые указы и распоряжения, связанные с назначениями в его администрацию. Помимо этого, республиканец подписал прокламацию о поднятии американского флага на полную высоту в дни будущих инаугураций, включая нынешнюю.