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Политика

03:36

США включили Кубу в список стран-спонсоров терроризма

политика за рубежом

Фото: DPA/TASS/Jürgen Schwenkenbecher

США добавили Кубу в список стран-спонсоров терроризма. Об этом заявил госсекретарь страны Майк Помпео, пишет РИА Новости.

"Госдепартемант США включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма за неоднократную поддержку акатов международного терроризма и укрытие террористов", – сказал Помпео.

Он отметил, что включение Кубы в данный список поможет привлечь правительство страны к ответственности. Помпео выразил мнение, что кубинский режим обязан прекратить поддержку терроризма и подрыв американского правосудия.

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы начала процесс налаживания отношений с Кубой. При президентстве Дональда Трампа курс был изменен. Начатое сотрудничество оказалось свернуто.

Кроме того, в ноябре 2019 года власти Соединенных Штатов приняли решение ввести санкции в отношении министра внутренних дел Кубы Хулио Сесара Гандарильи. В качестве причины было указано, что политик причастен к грубому нарушению прав человека в Венесуэле.

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