Политолог прокомментировал протесты в США

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Политолог Юрий Светов прокомментировал протесты в США. По его словам, справиться с возникшей ситуацией обычными методами Вашингтон уже не может, поэтому они были вынуждены принять помощь в виде военнослужащих от Пентагона. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

Специалист подчеркнул, что выстраивать армию против народа всегда непросто. Он добавил, что многие аналитики сейчас сходятся во мнении, что "американское общество сейчас крайне расколото, в том числе по расовому признаку".

"А ведь в американской армии много военнослужащих-афроамериканцев. Как они себя поведут? По сообщениям СМИ, полицейские отказывались выполнять эти поручения. Во всяком случае, власти США сейчас демонстрирует всему миру, что справиться с протестами обычными методами они не могут", – сказал Светов.

В то же время он считает, что определенная часть жителей Америки поддержит решение властей задействовать армию в борьбе с протестами, потому что от погромов страдает вся страна.

"Страдают ведь реальные люди. Я думаю, что на ввод войск подействовала ситуация, когда люди с оружием в руках вышли отстаивать свое имущество", – отметил политолог.

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман ранее сообщил, что на фоне протестов в окрестности Вашингтона перебросили около 1,6 тысячи военных. Он подчеркнул, что военнослужащие работают в режиме повышенной боевой готовности, однако пока не принимают участия в действиях гражданских властей.

Беспорядки в США начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержали в Миннеаполисе. Полицейский при этом встал коленом на шею мужчины, который кричал, что задыхается. Мужчина скончался в реанимации.

Власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС. Мэр попросил штат предоставить силы Национальной гвардии США для обеспечения безопасности граждан. Губернатор Миннесоты Тим Уолз решил привлечь бойцов Национальной гвардии к поддержанию порядка.

В результате протестов задержано около 9,3 тысячи человек. Больше всего задержанных в Лос-Анджелесе – 2,7 тысячи человек, в Нью-Йорке – примерно 1,5 тысячи. За время беспорядков в США погибли не менее 11 человек. При этом большинство погибших – афроамериканцы.

