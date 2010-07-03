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Политика

02:39

США ввели санкции против главы МВД Кубы

политика за рубежом

Фото: AP/TASS/Jens Meyer

Власти Соединенных Штатов приняли решение ввести санкции в отношении министра внутренних дел Кубы Хулио Сесара Гандарильи. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на заявление госсекретаря США Майкла Помпео.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что решение было принято по причине мнения Вашингтона о причастности министра к "грубым нарушениям прав человека в Венесуэле".

Власти США уверены, что министерство внутренних дел Кубы "несет ответственность за неправомерные задержания и аресты тысяч кубинских граждан и незаконное взятие под стражу более сотни политических заключенных на Кубе". Такой фразой резюмировал свое выступление Помпео.

Ранее Генконсульство РФ прокомментировало состояние россиянина после инцидента в Аризоне. Гражданин РФ был ранен сотрудником погранслужбы США на границе с Мексикой.

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