Генконсульство РФ прокомментировало ранение россиянина в Аризоне

Фото: AP/TASS/Elaine Thompson

Генеральное консульство России в Хьюстоне, штат Техас, пытается получить доступ к россиянину, которого ранил сотрудник Службы пограничного и таможенного контроля США в штате Аризона. Об этом сообщается в заявлении консульства, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

"В данный момент он (раненный россиянин – прим.) находится в больнице в городе Гудиер, штат Аризона. Генконсульство находится в контакте с полицией штата и намерено получить консульский доступ к пострадавшему", – проинформировали в пресс-службе ведомства.

Ранее сотрудник погранслужбы США выстрелил в гражданина РФ на границе с Мексикой. Инцидент произошел в четверг вечером в районе Луквиля, штат Аризона.

Отмечалось, что разбирательством по данному делу занимается ФБР.