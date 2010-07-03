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В мире

03:02

Генконсульство РФ прокомментировало ранение россиянина в Аризоне

происшествия за рубежом

Фото: AP/TASS/Elaine Thompson

Генеральное консульство России в Хьюстоне, штат Техас, пытается получить доступ к россиянину, которого ранил сотрудник Службы пограничного и таможенного контроля США в штате Аризона. Об этом сообщается в заявлении консульства, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

"В данный момент он (раненный россиянин – прим.) находится в больнице в городе Гудиер, штат Аризона. Генконсульство находится в контакте с полицией штата и намерено получить консульский доступ к пострадавшему", – проинформировали в пресс-службе ведомства.

Ранее сотрудник погранслужбы США выстрелил в гражданина РФ на границе с Мексикой. Инцидент произошел в четверг вечером в районе Луквиля, штат Аризона.

Отмечалось, что разбирательством по данному делу занимается ФБР.

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