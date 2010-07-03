Сотрудник погранслужбы США выстрелил в гражданина РФ на границе с Мексикой

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Сотрудник погранслужбы США открыл огонь по российскому гражданину, который попытался незаконно пересечь американо-мексиканскую границу. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на распространенное заявление Службы пограничного и таможенного контроля США.

По имеющейся информации, инцидент произошел в четверг вечером в районе Луквиля, штат Аризона.

"Когда сотрудник попытался арестовать его (россиянина – прим.), произошла потасовка, и сотрудник открыл огонь из огнестрельного оружия, попав в подозреваемого. Подозреваемый, гражданин России, был доставлен на вертолете в больницу города Феникс для лечения травм, не представляющих угрозу жизни", – сообщается в документе.

В Службе пограничного и таможенного контроля США проинформировали, что сейчас россиянин находится в больнице. Разбирательством по данному инциденту занимается ФБР.

Ранее суд оставил под арестом россиянина Буркова в США. При оглашении приговора гражданин РФ держался спокойно.