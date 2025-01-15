AP: Байден хочет исключить Кубу из списка стран – спонсоров терроризма

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Администрация действующего президента США Джо Байдена намерена исключить Кубу из списка стран – спонсоров терроризма. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.

По данным агентства, подобное заявление в Вашингтоне могут сделать уже 14 января, уведомив о своем решении американский конгресс.

Тем не менее Куба может вновь вернуться в список спонсоров терроризма уже после 20 января, когда к власти в США придет республиканец Дональд Трамп. Дело в том, что предложенный им на пост госсекретаря США Марко Рубио является ярым сторонником ограничительных мер в отношении Кубы.

США добавили Кубу в список стран – спонсоров терроризма в январе 2021 года, во время первого президентского срока Трампа. Занимавший тогда пост госсекретаря страны Майк Помпео заявил, что Куба была включена в этот список за неоднократную поддержку актов международного терроризма и укрытие террористов.

Он отметил, что включение Кубы в данный список поможет привлечь правительство страны к ответственности. Помпео также выражал мнение, что кубинский режим обязан прекратить поддержку терроризма и подрыв американского правосудия.