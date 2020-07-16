В МИД рассказали о провокациях Грузии на границе с Россией

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москва обеспокоена участившимися случаями пересечения границы с Россией со стороны Грузии, передает RT.
Как сообщил МИД РФ, в последнее время участились инциденты с незаконным пересечением не только российской, но также абхазской и югоосетинской границ.
Так, в июне российские пограничники задержали трех незаконно попавших на территорию Абхазии граждан Грузии. "Нелегалов" также обнаружили в Южной Осетии.
Кроме того, 13 июня в Дагестане задержали 24-летнего грузина без документов. Мужчина был вооружен охотничьим карабином "Вепрь" с 28 патронами.
В МИДе подчеркнули, что нарушения носят провокационный характер, однако российская сторона настроена решать вопросы такого рода максимально неполитизированно и гибко.
Однако "в Тбилиси, к сожалению, в очередной раз пытаются устраивать из этого политический спектакль, перекладывая ответственность на других", говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что ожидают от грузинских властей "более энергичной разъяснительной работы с собственным населением", чтобы не допускать новых случаев.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее опроверг обвинения в том, что по его заказу якобы хотели совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габунию.
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