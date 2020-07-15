В Ереване здание посольства Украины облили борщом

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В Ереване члены молодежного союза "Дащнакцутюн", протестующие против заявления украинского МИД по ситуации на армяно-азербайджанской границе, облили здание посольства Украины борщом, сообщает РИА Новости.

Ранее МИД Украины выступил за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в ее международно признанных границах.

Также в заявлении указывается на необходимость продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе резолюций Совбеза ООН по Карабаху, на выполнении ряда положений которых настаивает Азербайджан.

В молодежной организации назвали заявление Украины односторонним, направленным на обострение конфликта в регионе.

"Причины понятны, за этим стоят большие деньги, различные мотивы, но это нас не интересует, мы пришли вернуть вам сваренный вами борщ. Съешьте его и замолчите", – заявил представитель союза Гор Саркисян.

Накануне в связи с заявлением украинского внешнеполитического ведомства в МИД Армении вызвали посла Украины.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжаются третий день в сопредельных районах – Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией.

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров, двух солдат и пяти раненых.

В Баку сообщали, что конфликт начался из-за нарушения армянскими военными режима прекращения огня и обстрела азербайджанских позиций с помощью артиллерийских установок. Ереван заявил, что азербайджанцы пытались захватить опорный пункт Армении.

В МИД РФ указали, что Москва готова помочь в стабилизации ситуации.