Азербайджан заявил об уничтожении военного объекта Армении

Фото: youtube.com/Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении объекта и техники вооруженных сил Армении.

Как сообщил РИА Новости глава пресс-службы ведомства Вагиф Даргяхлы, это произошло в ходе боевых действий в направлении Товузского района 14 июля.

По его словам, "в результате карательных мер" точным огнем был уничтожен опорный пункт роты. Минобороны Азербайджана также опубликовало видео операций.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжается третий день в сопредельных районах – Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией.

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и двух солдат и пяти раненых.

В Баку сообщали, что конфликт начался из-за нарушения армянскими военными режима прекращения огня и обстрела азербайджанских позиций с помощью артиллерийских установок.

Ереван заявил, что азербайджанцы пытались захватить опорный пункт Армении. В МИД РФ указали, что Москва готова помочь в стабилизации ситуации.