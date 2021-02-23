Украина подготовила новый иск против РФ в ЕСПЧ

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Украина подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Российской Федерации. В документе утверждается о "целенаправленных убийствах" противников, следует из документа ЕСПЧ, сообщает РИА Новости.

Соответствующее обращение было направлено 19 февраля. Каких-либо доказательств со стороны Украины в данном заявлении не указано.

В жалобе утверждается об "административной практике", якобы используемой Москвой для одобренных государством "спецопераций". В заявлении написано, что в РФ подобные убийства не расследуют. Ко всему прочему, утверждается о преднамеренной организации операций по сокрытию с целью помешать попыткам найти виновных.

Ранее говорилось, что в Кремле обеспокоены ухудшением социально-экономической ситуации на Украине. Комментируя санкции Киева против лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и других граждан, Дмитрий Песков заявил, что на Украине набирает силу реакционная тенденция.