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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ухудшением социально-экономической ситуации на Украине.

"Мы сожалеем, что на фоне этих реакционных и репрессивных действий ухудшается экономическая ситуация стремительно на Украине. Показатели оставляют желать лучшего. Поскольку речь идет о нашем соседе, о соседней для нас стране, подобная социально-экономическая ситуация вкупе с проявлением реакции внутренней – это предмет для серьезной обеспокоенности", – передает слова Пескова ТАСС.

Комментируя санкции Киева против лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и других граждан, Песков заявил, что на Украине набирает силу реакционная тенденция, что не может не вызывать чувство тревожности.

"Это очень тревожная информация. Тревожная она, потому что мы видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине", – сказал Песков.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал санкции против Виктора Медведчука на Украине противоправным абсурдом. Он подчеркнул, что Медведчук является одним из немногих украинских политиков, который выступает за восстановление отношений между Москвой и Киевом.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц. В санкционный список в том числе попали Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

В начале февраля на Украине ограничили деятельность сразу нескольких каналов в связи с обвинениями в пророссийской пропаганде. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Согласно этому документу, на пять лет была запрещена работа каналов телерадиокомпании "112 Украина" и телеканала NewsOne.