Песков допускает, что "горячие головы" на Украине захотят силой решить проблему Донбасса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
США продолжают демонстрировать намерение помогать Украине наращивать наступательный потенциал, что провоцирует "горячие головы" среди украинской власти на силовое решение проблемы Донбасса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Соединенные Штаты не скрывают своего последовательного намерения оказывать всестороннюю помощь Украине в наращивании и наступательного потенциала, военного потенциала. Такая помощь из Америки – она на Украину поступает", – сказал представитель Кремля.
При этом, по словам Пескова, Украине никто не угрожает, поэтому действия США лишь провоцируют агрессивную политику украинских властей.
"Наоборот, это провоцирует горячие головы украинские, которые, наверняка, стоят за этими репрессиями внутренними. Их накачивают на проявление агрессивности, в том числе в конкретном плане агрессивности в решении проблем юго-востока. Это противоречит всему и вся и никоим образом не способствует стабильности и предсказуемости в сердце Европы", – сказал Песков.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. В санкционный список в том числе попали Медведчук и его супруга Оксана Марченко.
В начале февраля на Украине ограничили деятельность сразу нескольких каналов в связи с обвинениями в пророссийской пропаганде. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Согласно этому документу, на пять лет была запрещена работа каналов телерадиокомпании "112 Украина" и телеканала NewsOne.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: