Песков допускает, что "горячие головы" на Украине захотят силой решить проблему Донбасса

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США продолжают демонстрировать намерение помогать Украине наращивать наступательный потенциал, что провоцирует "горячие головы" среди украинской власти на силовое решение проблемы Донбасса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Соединенные Штаты не скрывают своего последовательного намерения оказывать всестороннюю помощь Украине в наращивании и наступательного потенциала, военного потенциала. Такая помощь из Америки – она на Украину поступает", – сказал представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, Украине никто не угрожает, поэтому действия США лишь провоцируют агрессивную политику украинских властей.

"Наоборот, это провоцирует горячие головы украинские, которые, наверняка, стоят за этими репрессиями внутренними. Их накачивают на проявление агрессивности, в том числе в конкретном плане агрессивности в решении проблем юго-востока. Это противоречит всему и вся и никоим образом не способствует стабильности и предсказуемости в сердце Европы", – сказал Песков.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. В санкционный список в том числе попали Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

В начале февраля на Украине ограничили деятельность сразу нескольких каналов в связи с обвинениями в пророссийской пропаганде. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Согласно этому документу, на пять лет была запрещена работа каналов телерадиокомпании "112 Украина" и телеканала NewsOne.