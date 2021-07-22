В Совфеде оценили жалобу России в ЕСПЧ против Украины

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев поддержал обращение России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой против Украины. Об этом сообщает RT.

По мнению сенатора, решение Генпрокуратуры РФ о жалобе на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод является "историческим событием". Он также отметил, что ЕСПЧ ранее не принял обращения со стороны жителей Донбасса.

"Я думаю, что в этом смысле формат межгосударственной жалобы является неизбежным шагом, когда исчерпаны все другие возможности по защите прав граждан и физических лиц в ЕСПЧ по политическим обоснованиям", – заявил Косачев.

Он также добавил, что в обращении Генпрокуратуры РФ собраны разные претензии в адрес Украины, однако каждая из них юридически обоснована. При этом претензии имею отношение к компетенции ЕСПЧ.

Россия впервые в своей истории подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в обращении содержится призыв прекратить блокировку подачи воды в Крым и дискриминацию русского языка.