ЕСПЧ зарегистрировал межгосударственную жалобу РФ против Украины

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил и зарегистрировал межгосударственную жалобу РФ в отношении Украины о нарушении прав и свобод человека. Об этом сообщает ТАСС.

"Правительство России 22 июля 2021 года направило межгосударственную жалобу против Украины в соответствии со статьей 33 ЕКПЧ. Это первая межгосударственная жалоба, направленная Россией", – заявили в суде.

В Страсбургском суде отметили, что "жалоба зарегистрирована под номером 36958/21".

Ранее стало известно, что Россия впервые в своей истории подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в обращении содержится призыв прекратить блокировку подачи воды в Крым и дискриминацию русского языка.

В Совфеде поддержали данную инициативу. По мнению вице-спикера Константина Косачева, решение Генпрокуратуры РФ о жалобе на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод является историческим событием.