Дипломат заявила, что РФ ждет извинений после решения суда ООН по Украине

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Россия ждет извинения от тех, кто обвинял Москву в дискриминации украинцев и крымских татар. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заместителя постоянного представителя РФ при ООН Марию Заболоцкую.

По ее словам, обвинения в дискриминации крымских татар, разрушении их культурного наследия оказались "враньем". Она призвала принять меры, чтобы площадкой Генассамблеи ООН не злоупотребляли для распространения ложных заявлений.

Заболоцкая подчеркнула, что извиниться должны те, кто "годами тиражировал" ложь. Кроме того, РФ ожидает от них гарантий неповторения, заключила зампостпреда.

Международный суд ООН рассмотрел многочисленные жалобы и претензии Украины к России, которые были посвящены якобы расовой дискриминации. Судьи пришли к выводу, что большая часть из них не имеет под собой никаких оснований.

Кроме того, Международный суд ООН счел беспочвенными большинство претензий Украины к РФ по иску о возможном нарушении конвенции по борьбе с финансированием терроризма.

Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года. Киев потребовал признать действия Россия в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму – нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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