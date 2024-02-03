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Президент Польши Анджей Дуда признал, что Крым исторически принадлежал России и Украина вряд ли его вернет. Об этом он заявил в интервью, на которое ссылается РИА Новости.

"Я не знаю, вернет ли Украина Крым. Он имеет особое значение с исторической точки зрения. Потому что, по сути, если мы посмотрим на историю, то Крым долгое время находился в руках России", – заявил политик.

Его слова раскритиковали и в Польше, и на Украине.

В состав Российской Федерации полуостров вошел в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя пожелали, чтобы их регион стал частью России.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что процесс передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году не был юридически оформлен. По его словам, если внимательно изучить этот вопрос, становится очевидно, что полуостров никогда не покидал состава России.

В мае прошлого года украинский лидер в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 заявил, что официальный Киев никогда не признает Крым частью России, а также не согласится на автономию ДНР и ЛНР.

Американский обозреватель Патрик Бьюкенен позже сообщил, что Германия, Франция и Италия не поддерживают требование президента Украины Владимира Зеленского о передаче контроля над Крымом Украине. Он отметил, что в данном вопросе Зеленского поддерживают только некоторые страны Восточной Европы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет ни с кем обсуждать вопрос принадлежности Крыма, в том числе в рамках переговоров с украинской стороной.