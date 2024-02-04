В Госдуме назвали слова президента Польши о Крыме шоком для Киева

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Заявление президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма шокировало украинские власти. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, пишет РИА Новости.

Ранее Анджей Дуда признал в интервью СМИ, что Крым исторически принадлежал России и Украина вряд ли его вернет. Его слова сразу раскритиковали и в Польше, и на Украине.

По мнению Белика, в Киеве не ожидали подобных высказываний от польской стороны. Он добавил, что заявление Дуды имеет большое значение для всего западного мира, поскольку Польша представляется проводником американских интересов в Европе и "самым ярым русофобом в своей политике".

"Заявление о том, что Крым не вернется обратно в состав Украины, заставит многих задуматься: стоит ли рвать рубахи и отгружать на Украину деньги вагонами для того, чтобы они были бесцельно потрачены на попытку вернуть то, во что никто не верит, даже Польша", – заявил Дмитрий Белик.

Ранее представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал заявление Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма России признаком адекватности.

Он отметил, что отношения между Польшей и Украиной постепенно возвращаются в исторически привычное русло, в котором Украине отведена второстепенная роль.