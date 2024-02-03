В Крыму прокомментировали слова польского президента о принадлежности полуострова

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Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал заявление президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма России признаком адекватности. Об этом сообщает РИА Новости.

Так Смирнов прокомментировал заявление польского президента о том, что Крым исторически принадлежал России. Также президент Польши отметил, что не знает, сможет Киев вернуть Крым под свой контроль.

"Ничего сенсационного в словах Дуды нет. Просто западные политики стали подавать признаки адекватности. Ведь нельзя постоянно действовать вопреки реальности и здравому смыслу", – заявил Смирнов.

Он отметил, что отношения между Польшей и Украиной постепенно возвращаются в исторически привычное русло, в котором Украине отведена второстепенная роль.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет ни с кем обсуждать вопрос принадлежности Крыма, в том числе в рамках переговоров с украинской стороной.

До этого экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что киевским властям во главе с президентом Владимиром Зеленским пора отказаться от мыслей о возвращении Крыма.