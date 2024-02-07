В Калининграде ответили на заявление польского генерала о захвате региона

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Балтийский флот надежно защищает Калининградскую область, жителям нечего бояться. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Дмитрия Лыскова.

Подобным образом он прокомментировал заявление бывшего замминистра национальной обороны Польши генерала Вальдемара Скшипчака из газеты Rzeczpospolita. Скшипчак назвал Калининград "оккупированной территорией", которую должна захватить Польша. Генерал подчеркивал, что Польша в настоящее время строит укрепления в приграничной зоне с Россией и Белоруссией.

Лысков предложил военному руководителю открыть учебник истории, потому что Калининградская область досталась СССР, а затем РФ в результате мирного договора.

Власти Калининградской области, в отличие от соседей, работают и развивают регион, а не "бряцают оружием", подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее президент Польши Анджей Дуда признал в интервью СМИ, что Крым исторически принадлежал России и Украина вряд ли его вернет. Высказывание сразу раскритиковали и в Польше, и на Украине.

Позднее с его словами согласился вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак. По его данным, в Польше присутствуют попытки навязать "проукраинскую политкорректность", однако Варшава не собирается повторять линию украинской дипломатии.

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