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Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак согласился со словами президента страны Анджея Дуды о том, что Крым принадлежал России дольше, чем Украине. Об этом Босак заявил в эфире телеканала Polsat.

По его словам, в Польше присутствуют попытки навязать "проукраинскую политкорректность", однако Варшава не собирается повторять линию украинской дипломатии.

Если же в Киеве действительно хотят политкорректности со стороны Польши, то для начала необходимо решить несколько проблемных вопросов, отметил Босак. В частности, вопросы конфликтов по захвату рынка грузоперевозок, по поводу потока сельхозтоваров с Украины, а также некоторые исторические вопросы.

Ранее Анджей Дуда признал в интервью СМИ, что Крым исторически принадлежал России и Украина вряд ли его вернет. Его слова сразу раскритиковали и в Польше, и на Украине.

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал заявление Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма России признаком адекватности.

Он отметил, что отношения между Польшей и Украиной постепенно возвращаются в исторически привычное русло, в котором Украине отведена второстепенная роль.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик сообщил, что в Киеве не ожидали подобных высказываний от польской стороны. Он добавил, что заявление Дуды имеет большое значение для всего западного мира, поскольку Польша представляется проводником американских интересов в Европе и "самым ярым русофобом в своей политике".



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