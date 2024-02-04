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На востоке Польши, рядом с российской, белорусской и украинской границей, могут произойти "незапланированные военные действия, связанные с обеспечением государственной безопасности".

Об этом говорится в навигационном предупреждении для пилотов, распространенное оперативным командованием Вооруженных сил Польши в социальной сети X.

"Сообщение призвано предупредить гражданских пользователей воздушного пространства о возможном усилении активности военной авиации в восточном районе в ответ на угрожающую ситуацию на восточной границе", – пояснили там.

Предупреждение будет действовать в период с 6 часов (по всемирному координированному времени) 5 февраля до 6 часов 5 мая 2024 года. Согласно приведенным в сообщении географическим координатам, зона включает в себя почти всю восточную часть страны возле границ с Калининградской областью России, Литвой, Белоруссией, Украиной и Словакией.

Территория отстоит от государственной границы Польши на сотни километров, полностью включая в себя Варминьско-Мазурское, Подляское (город Белосток), Люблинское и почти все Подкарпатское (Жешув) и Мазовецкое (Варшава) воеводства. Также зона частично затрагивает Поморское (Гданьск) и Куявско-Поморское воеводства.

Ранее стало известно, что в 2024 году НАТО проведет крупнейшие в истории учения после окончания холодной войны.

Учения "Стойкий защитник" начнутся в феврале и направлены на сдерживание России, которая якобы представляет "угрозу" для альянса, указывали ранее в НАТО. Всего в учениях будут участвовать около 90 тысяч военных. Порядка 40 тысяч из них станут участниками учений в Германии, Польше и странах Балтии.



Польские власти отрицают факты и продвигают ядерную войну с Россией, заявляя абсурдные тезисы о необходимости "войны до победы" и "победы над РФ". Таким мнением позднее поделился польский политик Олаф Сволкень.

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