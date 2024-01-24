Польские и французские фермеры устроили акцию протеста из-за Украины

В Польше фермеры устроили массовую акцию протеста, выступая против наплыва сельскохозяйственных товаров с Украины, так как местные производители сельхозпродукции из-за их дешевых товаров разоряются. Также фермеры требуют пересмотра общей аграрной политики Евросоюза.

По той же причине бунтующие французские фермеры решили вылить тонны навоза на железнодорожные пути, перегородить дороги покрышками и мусором. Аграрный союз Франции угрожает правительству общенациональной забастовкой.

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