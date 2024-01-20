Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 13:30

Политика

Гендиректор "Газпром-Медиа" поддержал решение Путина участвовать в выборах

Гендиректор "Газпром-Медиа" поддержал решение Путина участвовать в выборах

Волонтеры в пункте сбора подписей рассказали, кто приходит поддержать Путина на выборах

Дарья Донцова поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах

Волонтер в пункте сбора подписей в поддержку Владимира Путина рассказал о своей работе

Тележурналист Евгений Попов поддержал решение президента участвовать в выборах

Москвичи продолжают участвовать в сборе подписей в поддержку Владимира Путина на выборах

Ресторатор Антон Пинский поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Евгений Герасимов поддержал решение Путина о выдвижении для участия в выборах

Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Генпродюсер "Матч ТВ" Тащин поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Гендиректор "Газпром-Медиа" Александр Жаров поддержал решение Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на выборах в 2024 году. Он отметил, что под руководством действующего президента РФ государство стало суверенным и независимым. По словам Александра Жарова, за последние 20 лет Россия приобрела те необходимые качества, которые соответствуют самостоятельной стране.

В столице идет сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ. В разных районах города до конца января будут открыты около полусотни пунктов, куда могут прийти москвичи и оставить свою подпись. Найти их можно в торговых центрах и общественных пространствах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика