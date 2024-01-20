Гендиректор "Газпром-Медиа" поддержал решение Путина участвовать в выборах

Гендиректор "Газпром-Медиа" Александр Жаров поддержал решение Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на выборах в 2024 году. Он отметил, что под руководством действующего президента РФ государство стало суверенным и независимым. По словам Александра Жарова, за последние 20 лет Россия приобрела те необходимые качества, которые соответствуют самостоятельной стране.

В столице идет сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ. В разных районах города до конца января будут открыты около полусотни пунктов, куда могут прийти москвичи и оставить свою подпись. Найти их можно в торговых центрах и общественных пространствах.

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